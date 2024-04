Entella-Spal oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 aprile 2024) Ecco la, l’, latv e lodi, match dello stadio Comunale di Chiavari valevole per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di. La formazione ligure è reduce un campionato ampiamente al di sotto delle sue aspettative e ora spera di chiudere bene, conquistando la qualificazione ai playoff. Anche la compagine biancazzurra non ha avuto una bella stagione, ma ora l’unica cosa che conta è raggiungere la salvezza evitando di passare per i playout. La squadra di casa arriva da una sola vittoria nelle ultime cinque gare, che sono state caratterizzate da due sconfitte e due pareggi. La formazione ospite, invece, ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sola sconfitta nelle ...