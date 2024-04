(Di domenica 14 aprile 2024) Vincenzo DAMIANINon sarà un mini rimpasto. Almeno quattro, se non, gli assessorati che cambieranno guida. Dopo la strigliata della segretaria del Pd Elly Schlein, il governatore...

Emiliano studia le mosse: cinque nuovi assessori e nomine per Asl e agenzie - Vincenzo DAMIANI Non sarà un mini rimpasto. Almeno quattro, se non cinque, gli assessorati che cambieranno guida. Dopo la strigliata della segretaria del Pd Elly Schlein, il ...quotidianodipuglia

Cresce a quota 85 miliardi nel 2023, l'export dell'E-R - E' quanto emerge dalle elaborazioni dell'Ufficio Studi della Unioncamere regionale su dati Istat ... l'andamento dell'export Emiliano-romagnolo Tra gli altri settori, avanzano del 4,1% le esportazioni ...ansa

Rolando Rivi, martire dell’odio politico: 79 anni fa l'assassinio - Spogliato dell’odiato abito religioso, per tre giorni era stato torturato, picchiato e, infine, barbaramente ucciso con due colpi di pistola ...lapressa