Emergenza Lilial | i prodotti di bellezza con la sostanza tossica continuano a trovarsi nei negozi

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di domenica 14 aprile 2024) Non si fermano le indagini e i sequestri da parte dei Carabinieri ma icontenentisono ancora sugli scaffali di molti. Da molti mesi ormai è in atto una vera e propria lotta contro chi, nonostante i divieti, continua a vendere shampoo, deodoranti, creme die molti altriche contengono unavietata. Ilè ancora presente in tantissimidi uso quotidiano – InformazioneOggi.itPer chi non fosse a conoscenza della vicenda, ricordiamo che nel 2022 un ingrediente presente in numerosiper l’igiene quotidiana, dei marchi più famosi, venne dichiarato altamente nocivo per la salute umana e quindi vietato. Nonostante il divieto icontenenti ...