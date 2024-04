Eleonora Paron di Udine è Miss Latisana

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di domenica 14 aprile 2024) Anche quest’anno l’elezione di “” è stata accolta con grande entusiasmo dal numeroso pubblico che si è ritrovato in Piazza Indipendenza ain occasione della tradizionale “Festa di Primavera” organizzata dal Comune in collaborazione la Proed il “Consorzio Ambulanti Friuli Venezia Giulia”. La fascia di “” è stata assegnata a, diciotto anni di, studentessa al Liceo linguistico con la passione dell’equitazione: lavora in un maneggio e pratica salto ad ostacoli. Seconda classificata, Michela D’Andrea venticinque anni di San Giorgio della Richinvelda (Pn) impiegata amministrativa; al terzo posto con la fascia di “Framesi” Alessia Bin, diciannovenne ...