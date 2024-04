«Ecco perchè Telecom non ha alternative alla cessione della rete»

L’Ufficio parlamentare di bilancio avverte: «L’instabilità del quadro globale è tale che non si possono escludere nuovi rischi al rialzo per l’inflazione » (ilsole24ore)

Guerra in Israele, Tajani: "Lavoriamo affinché il buonsenso prevalga": Roma, 14 aprile 2024 "Spero che non ci siano ripercussioni. Sono vigile per quanto riguarda invece il traffico mercantile attraverso Suez e il Mar Rosso. Ecco perché la nostra Marina Militare protegge le nostre navi e lavoriamo tutti per la pace e lavoriamo tutti per de - escalation. Speriamo che il buon senso vinca e tutti si rendano conto che la ...

Tajani a Vinitaly a stand Coldiretti: "Dobbiamo puntare sulla diplomazia del Made in Italy": Ecco perché tutte le nostre ambasciate, tutti i nostri consolati diventeranno dei trampolini di lancio per far conoscere i prodotti italiani nel mondo. Figuriamoci il vino che forse è ancora un altro ...