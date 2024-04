Ecco il decalogo di PromethEUs per le politiche digitali Ue Scrive da Empoli I-Com

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 14 aprile 2024) Mancano neppure due mesi alle elezioni europee ma a parte i nomi di possibili candidati e le possibili ricadute sugli equilibri politici italiani da noi non si parla praticamente per nulla dell’idea di Europa che un Paese come il nostro dovrebbe avere. Eppure, a due italiani, Mario Draghi ed Enrico Letta, sono stati affidati i due rapporti principali, rispettivamente sulla competitività e sul mercato unico, di cui si parlerà quest’anno a Bruxelles e nelle principali capitali degli Stati membri. Di competitività e mercato unico e del fondamentale contributo che possono dare le tecnologiesi occupa un position paper pubblicato nei giorni scorsi, in occasione di un evento nella capitale europea, da, rete di think dell’Europa meridionale coordinata dall’Istituto per la Competitività (I-Com) e composta dal Real Instituto Elcano (Spagna), ...