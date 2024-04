Ecco come Israele ha sventato l’attacco dell’Iran alla base degli F35 a Nevatim

(Di domenica 14 aprile 2024) Pubblicato il 14 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Era laaerea di, nel Negev, l’obiettivo principale deliraniano della scorsa notte contro. LaF35 da cui, secondo Teheran, è partito il raid del primo aprile scorso contro il suo consolato a Damasco, nel quale è stato ucciso il generale dei Pasdaran Mohammad Reza Zahedi. E’ l’unico dei siti indicato pubblicamente dai Guardiani della rivoluzione per la rappresaglia condotta con 170 droni, 30 missili cruise e 120 missili balistici, il 99% dei quali intercettato dae dai suoi partner. Secondo il portavoce delle Idf, Daniel Hagari, tutti i droni e missili cruise sono stati abbattuti fuori dallo spazio aereo dello Stato ebraico dall’Aeronautica israeliana e da quella di Stati ...

