Ecco chi ha dato l' ordine di attaccare Israele | la mano sul pulsante rosso

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Chi ha ordinato l'attacco contro? In Iran non si muove foglia senza il via libera della ayatollah Khamenei. Ex consigliere di Khomeini, è diventato presidente dell'Iran e Guida Suprema nel 1989. Ogni cosa, come ricorda anche Guido Olimpio sul Corriere, passa da lui e lui ha il diritto dell'ultima parola. È un dittatore e di conseguenza ha fiducia in pochissime persone. La più vicina a lui, nel processo decisionale, è il figlio secondo genito che in tanti danno come suo probabile successore. Poi c'è il presidente iraniano Ebrahim Raisi. La sua figura è legata a racconti dell'orrore ma anche a una spietatezza irrituale. Per gli iraniani è la marionetta di Khamenei e dunque è una sorta di fantoccio nelle mani della Guida Suprema. Poi nella linea di comando che schiacciato il bottone per l'attacco ac'è Hossen Salaimi che è alla guda dei ...