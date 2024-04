Eccellenza | torelli al ’Villani’ col Massa Lombarda | i ramarri ricevono il Castenaso Masi e Sant’Agostino | turni interni da sfruttare

(Di domenica 14 aprile 2024) Scontro salvezza aTorello, dove (ore 15.30) è atteso il. Ruggero Ricci avrà in pratica la stessa formazione che domenica scorsa aveva imposto il pareggio (1-1) al Gambettola quarto in classifica, con l’eccezione dello squalificato Frignani. "Abbiamo giocato davvero bene, alla pari contro un avversario più attrezzato di noi – sostiene il presidente Claudio Ferioli – sfiorando anche il vantaggio. Vincere con ilci permetterebbe di tenere a distanza una rivale pericolosa e arrivare con maggiore serenità ai playout". "All’andata ilci aveva messo sotto – è il ricordo amaro del direttore generale Graziano Quarella – ma eravamo nel nostro periodo peggiore. Rispetto ad allora è passata molto acqua sotto i ponti, l’avvento di mister Ricci (nella ...

