Eccellenza Il Chiesanuova continua a sognare | 1-0 all’Osimana in inferiorità numerica

(Di domenica 14 aprile 2024) A Villa San Filippo i biancorossi di Mobili giocano 50 minuti in 10, per l’espulsione di Molinari, ma trovano il colpo del ko con Crescenzi VILLA SAN FILIPPO, 14 aprile 2024 – Ilvola ancora in questo campionato di. La squadra di Mobili batte 1-0 l’Osimana sotto un caldo estivo, in 10 contro 11 per un tempo e in casa solo in teoria. I biancorossi centrano la quinta vittoria di fila, forse la più bella in assoluto, battendo 1-0 l’Osimana. La rete che fa esplodere la tribuna di Villa San Filippo arriva a 7’ dalla fine con Crescenzi. Il successo è meritato, un premio per la squadra che ci ha provato di più, ha sempre proposto calcio con lucidità, idee e qualità. Di contro l’Osimana (ko dopo 4 risultati utili), senza il grande ex Gabriele Tittarelli, è stata rinunciataria, lenta e quelle poche volte che si è affacciata verso l’area ...