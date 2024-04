(Di domenica 14 aprile 2024) Solo punti pesanti in palio in. E la domenica di oggi potrebbe fornire importantissimicome nel girone A con l’Oltrepò che vuole festeggiare il salto in serie D di fronte al pubblico amico. Ma aquesto pomeriggio alle 15.30 l’avversaria di turno si chiamache ha disperato bisogno di punti per agganciare in extremis un posto nei playout. Impegno più difficile per i bianconeri di Cairoli non poteva sicuramente esserci anche perché ci sono da smaltire le tossine della sfida di mercoledì persa 4-1 a Pavia. E chissà se il tecnico medese potrà recuperare dal primo minuto qualche attaccante vista la difficoltà ad andare a segno. A Seveso invece la Base si gioca le residue speranze di playoff ospitando la Solbiatese. Uno scontro diretto anche se i brianzoli devono comunque recuperare ...

Civitanovese-Montefano potrà spedire una delle due in orbita. La Jesina a Macerata per cercare di tornare lontana dai guai Vallesina, 13 aprile 2024 – La ventottesima giornata di stagione regolare ... (vallesina.tv)

Eccellenza. Tuttocuoio pronto a stappare le bottiglie. Coia: "Ho chiesto un regalo a Firicano» - La capolista Tuttocuoio potrebbe festeggiare il ritorno in Serie D oggi, se vince a Montespertoli. Cuoiopelli e Perignano giocano per obiettivi diversi. Geotermica già retrocessa affronta il Fucecchio ...msn

Eccellenza, giornata di verdetti. Meda disperata nella tana del Broni - Solo punti pesanti in palio in Eccellenza. E la domenica di oggi potrebbe fornire importantissimi verdetti come nel girone A con l’Oltrepò che vuole festeggiare il salto in serie D di fronte al pubbli ...ilgiorno

Imesi Atletico Catania 1994: ad un passo dall’obiettivo - Nel campionato di Eccellenza Girone B, in questo weekend, si va in campo per la ventottesima giornata. E’ il terzultimo turno. Partita casalinga per l’Imesi Atletico Catania 1994, che dopo il convince ...ienesiciliane