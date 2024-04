EA Play | Aumento dei Prezzi del Servizio di Abbonamento per la Prima Volta

(Di domenica 14 aprile 2024) Electronic Arts ha offerto i suoi programmi diai giochi dal 2014, espandendosi gradualmente su più piattaforme e introducendo livelli superiori nel corso degli anni. Dopo dieci anni di, stanno affrontando il loro primodi prezzo. Come riportato per lada GamesIndustry.biz, … ?

Electronic Arts aumenta i prezzi: EA Play sarà presto più costoso - Come hanno già fatto altri fornitori negli ultimi mesi, Electronic Arts sta aumentando i prezzi del suo modello di abbonamento EA Play a partire dal 10 maggio. I costi per il servizio online aumentera ...notebookcheck

Rockstar Games si allinea al trend del momento e aumenta il costo di GTA+ - Rockstar Games ha deciso di seguire il trend del momento, aumentando il prezzo del suo servizio di abbonamento GTA+ e alcuni utenti già pensano male.tomshw

Portafogli più leggeri per gli abbonati a EA Play: aumenti in arrivo per tutti - Electronic Arts ha annunciato un Aumento dei prezzi per il suo servizio in abbonamento EA Play, con incrementi fino a due dollari.tomshw