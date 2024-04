È una Consar decisa a riaprire la serie Bonitta | Al loro livello se sbagliamo meno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Dentro o fuori. Di mezzo c’è Grottazzolina. LaRavenna gioca stasera alle 18 gara2 della semifinale playoff per la promozione in Superlega (al Pala de André, arbitri Serafin e Sessolo; biglietti a 25 e 16 euro; diretta in chiaro su Volleyball Tv). Dopo il ko 3-1 incassato a testa alta giovedì sera in gara1 nella tana dei fermani, il sestetto gialsso è chiamato all’exploit, ovvero vincere per prolungare lae portarla a gara3 di mercoledì prossimo, di nuovo a Grottazzolina. "Adesso – ha commentato coach Marco– le parti si sono invertite. Grottazzolina, che era ferma da 18 giorni, ha trovato il ritmo, mentre noi speriamo di ritrovare un po’ di energie. Non è semplice individuare le contromisure atattico. Ogni partita e ogni set raccontano qualcosa di nuovo. Ci sono ...