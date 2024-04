È preoccupante anche la solitudine di De Laurentiis | da soli è difficile uscire dalle crisi

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 14 aprile 2024) Cesare – Caro Guido, il Napoli esce ancora una volta sotto i fischi del Maradona dopo un pareggio con il Frosinone. E quindi subito sono stati serviti gli iperottimisti che ricominciavano a parlare di Champions auspicando per l’ennesima volta un filotto di vittorie. Ma il Napoli quest’anno filotti non ne fa e non è riuscito a vincere mai più di due partite di seguito. Guido – Calzona è riuscito a ridare un gioco offensivo al Napoli ma purtroppo paga gli errori in fase di realizzazione con 5-6 gol divorati. La difesa del Frosinone infatti ha offerto larghi spazi e spiega la posizione dei ciociari in classifica in lotta per la retrocessione. Guida il festival dei mangia-gol Osimhen che si divorato tre gol solo davanti al portiere. Cesare – Certo questi errori non servono, ancora una volta, a convincere chi dovrebbe sborsare 130 milioni per prenderlo. Nella speranza che li abbiano già ...