E’ morto il pugile Pietro Besi | il popolare ‘Zillone’ Mito della boxe

(Di domenica 14 aprile 2024) Arezzo, 14 aprile 2024 – E’il, il«Zillone», professionista nei pesi massimi dal 1964 al 1973, che è stato uno fra i più grandi campioni dello sportprovincia di Arezzo. Se n’è andato questa notte, assistito fino all’ultimo istante da Silvana, la fedele compagna di vita alla quale era legatissimo.avrebbe compiuto 84 anni il prossimo 31 luglio e tutti ricordiamo ancora la bella festa in piscina di quell’estate del 2020, quando festeggiò l’80esimo compleanno. Sansepolcro lo piange nel vero sensoparola e lo ricorda con una sola parola: personaggio. Un vulcano di vita che aveva un sorriso e una battuta pronta per tutti. Negli anni ’50 aveva scoperto per caso il talento per la: ...