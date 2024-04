(Di domenica 14 aprile 2024) Reggio Emilia, 14 aprile 2024 – È venuto a mancare, colpito da un malore nella sua casa di Parma. “Se ne è andato improvvisamentedidi Parma. Ciduefa e lo avevo incoraggiato per la sua candidatura a sindaco di Berceto. Riposa in pace”, ha scritto su X il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonioaveva 61 anni ed è stato uno dei protagonisti delle vicende della politica locale. È stato assessore della giunta Vignali e presidente del consiglio comunale. Coinvolto nel processo Aemilia, era stato assolto da ogni ...

Sono passati quasi due anni da quel terribile giorno d'estate in cui Giov anni Zanier, 15 anni , fu travolto e ucciso da un'auto a Porcia, in provincia di Pordenone. Oggi il Tribunale ha... (leggo)

Uomo trovato morto su un’auto in un parcheggio a Cormano - Un uomo è stato trovato morto questa mattina all’interno di un’auto a Cormano. Il ritrovamento è stato fatto poco dopo le 9 nel parcheggio di BI, fabbrica ...ilnotiziario

Cormano, trovato morto in auto nel parcheggio del Museo del Giocattolo - Milano, la vittima è un uomo di 43 anni residente a Monza: indagini dei carabinieri per ricostruire le cause del decesso ...ilgiorno

È morto Giovanni Paolo Bernini, storico esponente di Forza Italia. Tajani: “Ci eravamo salutati due giorni fa” - Colto da un malore nella sua casa di Parma, aveva 61 anni. Coinvolto nel processo Aemilia, era stato assolto da ogni accusa e aveva scritto un libro per raccontare la sua vicenda politico-giudiziaria ...ilrestodelcarlino