È il giorno del big match Civitanovese all’attacco

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Torna a disposizione l’attaccante Ramiro Brunet, in vista del scontro diretto contro il Montefano. Alle 16 al Polisportivo, laospita i viola di Nico Mariani, per unche potrebbe dire molto sulla stagione delle squadre, dando un’indicazione chiara sulla possibile vincitrice del torneo. Si prevede il pubblico delle grandi occasioni, con il numero di spettatori che potrebbe raggiungere o addirittura superare quello toccato nell’ultimo derby contro la Maceratese quando si registrarono oltre 4.000 presenti, tifosi ospiti compresi. Sono già migliaia i biglietti venduti in prevendita nei vari punti messi a disposizione dal club, mentre oggi i botteghini dello stadio saranno aperti. In città cresce l’entusiasmo ed è previsto anche un sopralluogo dei tifosi prima del, per caricare la squadra. Il confronto vedrà, da ...