È aprile Bene | ma adesso che scarpe mi metto?

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di domenica 14 aprile 2024) Non esistono più le mezze stagioni? Quando si parla di calzature, invece, sì. È arrivato quel fatidico momento dell'anno in cui gli stivali risultano troppo pesanti, ma per i sandali è ancora troppo presto. Quali modelli indossare, allora, in queste settimane di meteo ballerino e repentini cambi di temperature? Ecco la «transizionali», ovvero i modelli che ci traghettano dall'inverno fino all'estate