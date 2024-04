Dunque Teheran ha scherzato? Nemmeno per sogno Firmato Arditti

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 14 aprile 2024) Possiamo derubricare a macabra messinscena l’attacco iraniano contro Israele? Possiamo cioè considerarlo una mossa di propaganda a prevalente uso interno, volta a non perdere la faccia dopo il colpo durissimo inferto alla leadership militare del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (Pasdaran) con il bombardamento del 2 aprile a Damasco? No che non possiamo. E dico di più: farlo segnerebbe un altro passo in avanti verso il baratro di una sostanziale mancanza di volontà nel comprendere la reale portata dei fatti che accadono intorno a noi. Cerco di spiegarmi, cominciando dai fatti. I mezzi impiegati rappresentano un’impressionante escalation nelle strategie di offesa verso Israele, per il semplice fatto che nessuno, ripeto nessuno, mai nella storia aveva lanciato 185 droni, 36 missili da crociera e 110 missili balistici (New York Times, citando fonti del governo israeliano) in ...