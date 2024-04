Ds Cagliari | 'Oristanio è bloccato a letto Lotta salvezza? Allargata a tante squadre'

Gaetano Oristanio non prenderà parte al posticipo della 32esima giornata di Serie A tra Inter e Cagliari . Come annunciato dai canali ufficiali... (calciomercato)

Oristanio non sarà in campo in Inter-Cagliari, stasera alle 20.45, nemmeno in panchina. L’attaccante in prestito dai nerazzurri salta del tutto la partita. ASSENZA all’ultimo – Era addirittura ... (inter-news)