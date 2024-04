Dramma in Salento | ragazzo muore mentre fa un bagno a mare nel giorno del suo 15esimo compleanno

Pubblicato il 13 Febbraio, 2024 Dopo i tanti episodi già avvenuti in questo inizio di 2024, ancora un Dramma nel Salento . Questa volta, però, non si tratta di un suicidio o di un gesto estremo ... (dayitalianews)

Salento, tragedia in mare: quindicenne si tuffa in acqua e muore nel giorno del suo compleanno - Tragedia sul litorale di Tricase, in Salento. Morto per annegamento un giovane bagnante. Il Dramma si è consumato attorno alle 17. Morto durante il primo bagno di ...leggo

Carabinieri morti nel Salernitano, Meloni si unisce al cordoglio: «Dramma su cui chiedo chiarezza» - La premier Giorgia Meloni si è unita al cordoglio per i due carabinieri morti nel salernitano. Ha espresso vicinanza con un post sulle sue pagine social. Scrive: «Due giovani carabinieri che amavano l ...informazione

Incidenti sul lavoro, in Salento operaio 65enne scivola nello scavo dei lavori per la fogna bianca: è grave - Dramma a Novoli (Lecce). L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Vito Fazzi di Lecce e non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo ...bari.repubblica