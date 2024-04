Dovremmo cambiare specie per salvarle?

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di domenica 14 aprile 2024) La peculiarità della biodiversità in Australia Australia è unico per la sua straordinaria biodiversità, con molteendemiche. È il regno di uccelli canori, mammiferi ovipari e marsupiali. Oltre la metà degli uccelli e il 90% dei mammiferi del continente non si trovano altrove. Minacce alla biodiversità australiana Il degrado degli habitat, leinvasive e i cambiamenti climatici mettono a rischio molteautoctone in Australia. Gli specialisti stanno esplorando nuove soluzioni innovative per salvaguardare questeuniche. Interventi per preservare la biodiversità in Australia Gli scienziati stanno considerando l’alterazione genetica come una strategia per proteggere levulnerabili. L'articolo proviene da News Nosh.