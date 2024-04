Dove mangiare a Roma attorno al laghetto dell' Eur

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 14 aprile 2024) Percorrere la Passeggiata del Giappone al’Eur, in primavera, è un rituale di passaggio alla bella stagione per ini. Tempo di scattare la foto ed è già estate. Una capatina al Giardinoe Cascate che guarda dritto in faccia l’Obelisco, e il languore si fa sentire: masi va aall’Eur? L’immobile ristorazione’Eur All’Eur non c’è niente, perché l’Eur non esiste. È il Molisea Capitale, il «lato sbagliato» del fiume: chiunque viva all’ombra del Colosseo Quadrato (il Palazzoa Civiltà Italiana) o ancor peggio, da viale Europa in giù, è considerato una specie dino di serie B. Specialmente quando si tratta di cibo: mentre le altre zone crescono, le periferie si muovono e il ...