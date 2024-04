Doppietta Vinales | l' Aprilia vola a Austin | Marquez cade mentre è al comando | Bagnaia soltanto 5°

(Di domenica 14 aprile 2024)Maverickcon la suasul tracciato di. Oggi, domenica 14 aprile, lo spagnolo in sella alla moto di Noale si toglie un'altra bellissima soddisfazione e con un'eccezionale rimonta, dopo la vittoria nella Gara Sprint di sabato 13 aprile, va a confezionare la...

