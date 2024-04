Donnarumma al Napoli può diventare realtà | l’indiscrezione da Parigi | telefoni bollenti!

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 14 aprile 2024) E’ un weekend di fuoco nel mondo del pallone. Il riferimento non è alle temperature alte in alcune Regioni in Italia, ma anche e soprattutto sul fronte del calciomercato e sulla programmazione per la prossima stagione. Il campionato è nella fase finale ed un bilancio è ormai definitivo: ilè la delusione più grande del campionato di Serie A. La squadra campione d’Italia in grado di entusiasmare con Spalletti in panchina è un lontano ricordo, il passo indietro è stato evidente ed i tifosi sono sempre più delusi. Un punto molto basso è stato raggiunto al fischio finale della 32ª giornata del campionato di Serie A: la squadra di Calzona non è andata oltre il 2-2 al ‘Maradona’ con un Frosinone in grave crisi. E la classifica è sempre più compromessa. Iloccupa l’8ª posizione e il distacco dalla zona Champions League rischia di allontanarsi ...