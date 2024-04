Don Gianfranco Macor | esorcista | «Il demonio è intelligente Chiunque comandi gli interessa e Milano è città di potere»

Leggi tutta la notizia su corriere

(Di domenica 14 aprile 2024) I segnali della possessione: «Il primo è l'avversione al sacro. Poi il fatto che una persona fa cose che da sola non potrebbe fare, o parla lingue che non conosce»«La possessione diabolica è molto rara. I segnali sono chiari: il primo è l'avversione al sacro. Poi il fatto che una persona fa cose che da sola non potrebbe fare, o parla lingue che non conosce»«La possessione diabolica è molto rara. I segnali sono chiari: il primo è l'avversione al sacro. Poi il fatto che una persona fa cose che da sola non potrebbe fare, o parla lingue che non conosce»