Domenica In | ospiti e scaletta di Mara Venier oggi | 14 aprile 2024

(Di domenica 14 aprile 2024)In: anticipazioni,della puntata di, 14Torna, 14In, la trasmissione dellapomeriggio di Rai 1 condotta da. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno moltidel mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e glidella puntata diIn in onda, dalle ore 14,14su Rai 1.della puntata di, 14 ...

Mara Venier ci farà compagnia con la trentunesima puntata di Domenica In, in onda oggi , 14 aprile 2024 su Rai 1 e su Rai Italia dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. La zia più amata dagli italiani ... (superguidatv)

di Anton Filippo Ferrari - Domenica In, anticipazioni, scaletta e ospiti di Mara Venier nella puntata di oggi, 14 aprile 2024, su Rai 1 dalle 14: tutte le info ...tpi

In studio l'attore e regista Carlo Verdone, l'attrice e cantante Diana Del Bufalo e l'influencer motivazionale Rossella Fiorani - ospiti di Da Noi a Ruota Libera di oggi, Domenica 14 aprile 2024: da Carlo Verdone a Diana Del Bufalo, ecco chi intervista Francesca Fialdini su Rai 1.gazzetta

Domenica IN ospiti 14 APRILE - Le interviste della puntata di Domenica In del 14 aprile. In questa puntata, da Mara Venier, sono ospiti, tra gli altri, la vincitrice di The Voice Senior e alcuni finalisti.gazzetta