Domenica In oggi su Rai 1 | anticipazioni e ospiti della trentunesima puntata | del 14 aprile 2024

(Di domenica 14 aprile 2024) Mara Venier ci farà compagnia con ladiIn, in onda, 14su Rai 1 e su Rai Italia dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. La zia più amata dagli italiani è di nuovo al timone del programma che ha raggiunto la 48esima edizione. Vediamo insieme lediIn.In del 1430esimaAppuntamento fissopomeriggio è quello con Mara Venier e la suaIn. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 ...

Pubblicato il 14 aprile , 2024 (Adnkronos) – Nuova puntata di Domenica In oggi , Domenica 14 aprile , dalle 14 alle 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. Mara ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – Nuova puntata di Domenica In oggi , Domenica 14 aprile , dalle 14 alle 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. Mara Venier aprirà il 31esimo ... (webmagazine24)

Castelfranco Veneto in festa: l’Azimut Giorgione si qualifica ai play-off per la Serie A2 - A quattro giornate dal termine della regular season, l’Azimut è matematicamente prima. Questo il verdetto in virtù dei tre punti conquistati a Vicenza (Vicenza Volley – Azimut Giorgione 1-3: 17-25, 26 ...trevisotoday

Makari, le repliche continuano (e piacciono) su Rai 1: cosa vedremo stasera - Il replay della prima stagione, partito con un botto di share la scorsa settimana, continua oggi 14 aprile con la seconda puntata. Scopri anticipazioni e trama.libero

Tra gli altri ospiti in studio nella 22esima puntata anche Luca Zingaretti, Emma, Elio Germano e Lilli Gruber - Nuovo appuntamento di Che Tempo Che Fa, dopo la lunga pausa pasquale: il programma torna in onda, infatti, oggi, Domenica 14 aprile, sempre su NOVE. Fabio Fazio, insieme alla presenze fisse Luciana ...gazzetta