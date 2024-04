Domenica d’aprile | che caldo fa Pienone al lago di Bilancino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 aprile 2024) Firenze, 14 aprile 2024 – È giàestivo aldi, tutto esaurito in riva all’invaso e ombrelloni già montati. Chi fa il bagno e chi prende il sole in questo aprile davvero inconsueto. Le temperature agostane di questahanno spinto i più a cercare refrigerio: chi al mare, chi in montagna e chi, appunto al. Sono diverse le località in Toscana che hanno toccato temperature sopra la media. I record sono stati toccati in particolare nella parte interna della Toscana. Suldi Chiusi, in provincia di Siena, a quote di bassa collina, nella giornata di sabato 13 aprile si sono sfiorati i 34 gradi di massima, 33.9 per la precisione. È la temperatura massima più alta registrata in Italia appunto nella giornata di sabato. ...