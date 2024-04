Dolore al petto per N’Dicka | Udinese-Roma sospesa definitivamente

(Di domenica 14 aprile 2024) Udine, 14 aprile 2024 – Paura ad Udine doveè statadopo che Evan, difensore della, si è accasciato in campo a metà del secondo tempo. Immediatamente soccorso dai medici, il difensore giallorosso è stato portato fuori dal campo in barella. La partita è stataper due minuti per verificare le condizioni del giocatore che sembra comunque cosciente. Secondo le prime ricostruzioni il giocatore ha avvertito unal. Il difensore, trasportato in barella, ha fatto il segno dell’ok verso la panchina. La gara è stata momentaneamenteper permettere ai medici di verificare le reali condizioni del giocatore. Il tecnico della, Daniele de Rossi e Gianluca Mancini sono ...

