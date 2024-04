Dodici anni fa la scomparsa di Piermario Morosini | “Sempre nei nostri cuori”

(Di domenica 14 aprile 2024) Quel maledetto pomeriggio di Pescara. Era il 14 aprile 2012, esattamente 12fa, quando, calciatore bergamasco e centrocampista allora del Livorno, si accasciò al suolo mentre si trovava in campo. Una crisi cardiaca lo ha portato via a soli 25. Cresciuto nel quartiere di Monterosso, era rimasto orfano di mamma e papà in età adolescenziale. A vent’aveva perso anche un fratello, morto suicida. Era entrato nell’Atalanta nel 1995, giovanissimo, ci è rimasto per dieci. Poi il giro d’Italia: Bologna, Udinese, Vicenza, Reggina, Padova, fino all’approdo al Livorno. “Sono già passati, eppure sembra ieri…” ha ricordato l’Atalanta sui propri canali ufficiali, “il tempo scorre inesorabile, ma il suo ricordo resterà ...

