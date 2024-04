“Ditemi perché è morto mio figlio” La Procura di Pesaro dispone il sequestro del cellulare

(Di domenica 14 aprile 2024), 14 aprile 2024 – Scelse di donare gli organi ma ora su quella morte ladiapre un fascicolo d’inchiesta per istigazione al suicidio. E’ la vicenda di Matteo Ridolfi, il 28enne di Vallefoglia che il 22 febbraio scorso era deceduto a seguito di un gesto volontario. Il ragazzo era stato trasportato in condizioni disperate al reparto di Rianimazione dell’ospedale di, ma non sopravvisse. La magistratura ha disposto ildeldel ragazzo dopo che, il 15 febbraio scorso, era stato acquisito dai carabinieri della stazione di Montecchio nella sua abitazione dove la madre lo aveva trovato esanime a terra. Ora però la mamma Gigliola Ridolfi non si da pace e vuole conoscere la verità sulle ultime ore di vita del suo Matteo. "Voglio capire il ...

Crepet: 'Ai vostri figli date acquerelli e non tablet. Mandateli in montagna senza telefono, magari impareranno a riconoscere Nord e Sud': Ma ditemi: davvero trovate mostruoso tutto questo Ma sì! Aboliamo la scuola. E ora di finirla con ... Io ho fatto la mia vita: perché mia figlia non la deve fare Invece li uccidete. Noi siamo ...

Derby Roma, Nainggolan stronca Tudor e Guendouzi: "È una pippa, come fai a non mettere Luis Alberto": Ditemi quante volte arriva sul fondo o quante volte va al tiro, dai. sì, è un giocatore di rottura, ma non ha tante qualità". E non è finita, perché il belga ex Inter argomenta ulteriormente: "...