Disco rosso L’Elpidiense Cascinare passa ad Appignano

(Di domenica 14 aprile 2024) Appignanese 0 Elpidiense3 APPIGNANESE: Pettinari, Galassi, Gesuelli, Tarquini, Fagiani, Argalia, Carboni, Nicola Gagliardini (27 st Rapagnani), Pistelli, Medei, Lasku. All.: Cantatore. ELPIDIENSE: Pedol, Salvati, Massi (16’ st Marcantoni), Catinari (30’ st Rapaccini), Ciaramitaro, Alessandro Cannoni, Tempestilli (1’ st Sguigna), Marozzi, Cingolani (28’ st Garbuglia), Cuccù, Giandomenico (44’ st Cataldi). All.: Cannoni. Arbitro: Negusanti di Pesaro. Reti: 20’ st Marozzi, 37’ st Garbuglia, 47’ st Cuccù. Passo falso dell’Appignanese in una partita dal valore doppio confrontandosi formazioni in lotta per la salvezza. Nella ripresa l’Appignanese è costretta a giocare in inferiorità numerica per la doppia ammonizione di Galassi, la seconda comminata per un fallo e da quella punizione è nato il gol che sblocca il risultato. ...