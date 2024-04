Disastro Liverpool | in 4 giorni distrugge i sogni Premier ed Europa League Ora serve un miracolo|Primapagina

(Di domenica 14 aprile 2024) 2024-04-14 17:19:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: L’addio di Jurgen Klopp da potenzialmente magico si sta trasformando incredibilmente in un bagno di lacrime amare. Sono bastati infatti 4alperre o quasi tutti iche i tifosi Reds hanno coltivato in questi mesi, mesi in cui la notizia dell’addio del proprio allenatore, leader e condottiero a fine anno (già annunciato proprio da Klopp ormai a gennaio) era stata messa a tacere da obiettivi e risultati che almeno fino ad oggi non sono mai mancati. Almeno fino agli ultimi 4in realtà perché prima contro l’Atalanta e poi contro il Crystal Palace i Reds si sono schiantati, chiudendo con due sconfitte che stanno riscrivendo la storia di ...

Tanti errori nello scontro diretto per il titolo tra Arsenal e Liverpool. A pareggiare il conto con la sfortuna è l’Arsenal che segna il 2-1 in modo rocambolesco dopo il clamoroso autogol di ... (sportface)

Dopo la sconfitta in Champions con l'Atalanta, un'altra battuta d'arresto in campionato che complica la corsa al titolo - Il Liverpool è ancora sotto shock. Il Disastro con l’Atalanta giovedì ha lasciato così tanti strascichi che il fortino Anfield cade anche in Premier League, dove l’ultima squadra ad aver vinto era ...gazzetta

Disastro Liverpool: in 4 giorni distrugge i sogni Premier ed Europa League. Ora serve un miracolo - L`addio di Jurgen Klopp da potenzialmente magico si sta trasformando incredibilmente in un bagno di lacrime amare. Sono bastati infatti 4 giorni al Liverpool per.calciomercato

