(Di domenica 14 aprile 2024)ospite di Domenica In ha parlato della sua vita oggi. "Sono davvero felice" ha confessato prima di rivelare dettagli sul matrimonio conKarius che celebrerà a giugno: "Sono 160 invitati, ci sposeremo a Vulcano". Sull'amore per la figlia: "Io ecostruito la nostra famiglia, magari in fretta, ma èla cosa più giusta che potessi fare".

La relazione tra Diletta Leotta e Can Yaman non è certo passata sotto silenzio. Già a partire dai primi incontri, infatti, Diletta e Can hanno fatto molto parlare di loro. L’attore turco ha ... (metropolitanmagazine)

Diletta Leotta mamma di Aria e futura sposa: “Io e Loris abbiamo corso, ma è stata la scelta giusta” - Diletta Leotta ospite di Domenica In ha parlato della sua vita oggi. “Sono davvero felice” ha confessato prima di rivelare dettagli sul matrimonio con Loris Karius che celebrerà a giugno: “Sono 160 ...fanpage

Mara Venier, imprevisto con Diletta Leotta e gli autori: “Siete tarantolati” - La conduttrice di Domenica In striglia gli autori: “Cosa succede Oggi siete tarantolati” Nella puntata di oggi di Domenica In la conduttrice ha avuto ...lanostratv

Domenica in, Diletta Leotta e il matrimonio con Loris Karius: «Tra me e lui colpo di fulmine a Parigi». La location da sogno - Ospite a Domenica in, Diletta Leotta, diventata mamma della piccola Aria da pochissimo. La conduttrice Dazn si è presentata in studio con un cesto di cannoli siciliani tra le mani per ...leggo