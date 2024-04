Diffidati Udinese-Roma | giallorossi a rischio squalifica in vista del Bologna

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 aprile 2024) Idi: ecco chi sono iindel. Tantissimi itra le fila giallorosse, che in caso di cartellino giallo contro i friulani saranno costretti a saltare la sfida più delicata, quella che vale di sicuro una grande fetta di Champions, contro i felsinei. Alcuni di loro, però, non saranno a disposizione di De Rossi perché infortunati. Ecco di seguito allora la lista di chi, in caso di ammonizione, verrà fermato dal giudice sportivo: Azmoun, Huijsen, Llorente, Lukaku, Mancini, Paredes. SportFace.