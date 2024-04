Dietro la strage di Suviana | il nodo delle concessioni in scadenza e le esternalizzazioni obbligate nelle montagne dove “Enel è una mamma”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Cinque anni che fa il sindaco e mai un segnale di allarme. Qualche problema sì, invece. “Come quando ci confrontammo conGreen Power per la valorizzazione turistica dei laghi artificiali e il confronto non fu facile” dice Marco Masinara, sindaco di Camugnano, nemmeno duemila abitanti. Uno che spiega subito che la produzione dell’oro bianco sulla montagna bolognese “assicura sostentamento a tante famiglie”. Non solo famiglie del suo paese,si trova – nella diga di– la centrale idroelettrica della frazione di Bargi, teatro dell’esplosione che il 9 aprile ha ucciso sette tra tecnici e operai e ne ha feriti altri cinque. In poche decine di chilometriGreen Power, in questa parte dell’Appennino emiliano, gestisce infatti altre due centrali. QuellaScalere, sul lago artificiale ...