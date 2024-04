“Dietro la manipolazione dei tassi Libor ed Euribor c’erano le istituzioni finanziarie” Le rivelazioni nel libro-inchiesta di un giornalista della Bbc

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Il suonovoce esce un po’ gracchiante, le parole appena distinguibili, ma gli audio delle telefonate registrate tra i trader di Barclays non lasciano dubbi sugli ordini che si scambiavano gli operatori dei mercati finanziari londinesi: A: Questa cosa non ti piacerà ma il governo e la Banca d’Inghilterra ci stanno facendo pressioni per abbassare l’indice. Lo so, lo so… anche io sono riluttante ma mi hanno detto di farlo… B: Incredibile C: Ho cominciato il trading alle 5 del mattino, ed è l’apocalisse D: L’indice deve essere più alto? C: Non hai un’idea di quanto più alto dovrebbe essere, c’è da non crederci, mi sento male… IlinvestigativoBBC Andy Verity rompe la tensione che a questo punto sta facendo corrugare la fronte alla platea dei giornalisti internazionali...