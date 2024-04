Di Lorenzo svela l’obiettivo | le parole sul futuro del Napoli

(Di domenica 14 aprile 2024) Passo falso delcontro il Frosinone. Capitan Giovanni Dinon ha dubbi sulda centrare prima della fine del campionato. C’è grande amarezza in casadopo l’ennesimo passo falso. La continuità continua a latitare tra gli azzurri di mister Francesco Calzona e l’ennesima conferma è arrivata nel lunch match della 32esima giornata di Serie A contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco. Dopo il pirotecnico successo di Monza, la squadra partenopea ha frenato in casa contro i ciociari, terminando la sfida sul punteggio di 2-2. Un pari amaro che il capitano Giovanni Diha commentato nel post gara ai microfoni di Sky Sport. Diamareggiato per il pari Dopo lo sconfortate pareggio col Frosinone, che complica ulteriormente le ambizioni europee del ...

La Promessa , anticipazioni di mercoledì 20 marzo 2024: la puntata andrà in onda alle 16:40 circa su Canale 5. La Promessa torna in onda su Canale 5 mercoledì 20 marzo alle 16:40. Ecco in anteprima le ... (movieplayer)

Jovanotti firma la sigla del Giro d’Italia - Lorenzo Jovanotti al Giro d’Italia. Non in gara chiaramente, anche se la sua passione per la bicicletta è ben nota, bensì come autore della sigla. Il cantante firma la colonna sonora della centosettes ...davidemaggio

Sonego, cambio di guida tecnica: ecco chi è il nuovo coach del torinese - Sonego, cambio di guida tecnica: Colangelo è il nuovo coach. Gipo Arbino non siederà più all'angolo del torinese da Bucarest in poi.tennisfever

Corbo svela: "Era un pallino di De Laurentiis, ora punta più in alto" - Antonio Corbo nel suo editoriale odierno su Repubblica ha messo in evidenza l'andamento del match svelando un retroscena sul patron azzurro.areanapoli