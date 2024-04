Di Lorenzo | «Subiamo troppo | siamo vulnerabili e l’avversario lo percepisce»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 14 aprile 2024) Il capitano del Napoli, Giovanni Di, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo il pareggio per 2-2 tra Napoli e Frosinone: «Penso che quest’anno nonmai riusciti ad avere continuità, sia di risultati sia all’interno della partita. Non riusciamo a chiudere le partite che posportare a casa. Punti pesanti che oggi perdiamo, la squadra ha dato tutto. Dispiace per il risultato». Le parole di DiI fischi dei tifosi: «Sento le responsabilità. L’anno scorso ero il capitano della squadra più bella d’Europa. E quest’anno sono il capitano di un Napoli che non sta facendo bene. Purquest’anno non abbiamo mai dato la sensazione di essere squadra solida.e ...