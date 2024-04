Di Francesco | «Siamo stati bravi a rimanere in gara dopo il rigore sbagliato»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 14 aprile 2024) Napoli-Frosinone 2-2. Le dichiarazioni di Eusebio Di, allenatore del Frosinone, a Sky nel post partita. «Durante la partita bisogna essere lucidi, è una di quelle gare in cui anche una punizione può determinare una vittoria. Non ci posaccontentare, queste sono partite che a volte noi le abbiamo perse al 95esimo e dobbiamo anche avere il desiderio di volerle vincere». Disu Cheddira? «Lui ha giocato di più dall’inizio rispetto agli altri, poi in una fase l’ho alternato con Cuni e Kaio Jorge. Ma Cheddira dal punto di vista prevo e di stare nellasai di averlo sempre. Poi se inizia anche a fare gol, buon per lui e buon per noi». La pressione su Meret? «Avevamo preparato questa pressione sul portiere, specialmente su Soulè. Avevamo detto di attaccarlo velocemente e ha ...