Di Credico | Campana | De Ceglie e Baroncini agli Europei di Grecia

(Di domenica 14 aprile 2024) Il quartetto Record Team pronto per glidi nuoto pinnato. Sono ben 4 gli atleti della Record Team convocati dal ct azzurro Bartolini per i campionatiassoluti di pinnato in programma nella città greca di Ioánnina dal 25 giugno. Ognuno dei 4 alfieri allenati da Federico Nanni porta con sé una storia agonistica straordinaria. Edoardo Di: l’esordiente. Dopo la sorella maggiore Giorgia, anch’essa convocata per glidel 2014, Disi è imposto nei 200 e 400 metri stile pinne, conquistando meritatamente il primo palcoscenico internazionale. Riccardo: la conferma. Dopo l’argento europeo del 2017 e il bronzo iridato del 2018 sui 400 velosub,punta a una conferma sul podio continentale. Davide De ...