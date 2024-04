Depuratore opera assurda Duemila persone in piazza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 aprile 2024) Oltre 2000inper dire no al progetto che porterebbe a Gavardo e Montichiari gli impianti di depurazione dei reflui della sponda bresciana del Garda. Tante learrivate in città, nella manifestazione promossa dal Presidio 9 agosto (da 1000 giorni inDuomo) e dalla Federazione delle associazioni che amano il fiume Chiese e il suo lago d’Idro, ma oltre alla protesta diproseguono anche le azioni dei sindaci del Chiese (una decina quelli presenti ieri) anche in Tribunale e per via amministrativa. "Abbiamo presentato istanza all’Ato – ha annunciato Marco Togni, sindaco di Montichiari – per via dell’che coinvolgerà un quarto della provincia di Brescia. Inoltre, presenteremo istanza di prelievo al Tar, perché esaminino il nostro ricorso, ...