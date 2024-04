Del Genio | “Conte non viene con questo organico La notizia peggiore per ADL è un’altra”

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 14 aprile 2024) Paolo Delcritica aspramente la squadra del Napoli dopo il pareggio col Frosinone: “Servono rivoluzioni, altrimenti nessun top allenatore accetterà”. Notizie calcio Napoli. Non usa giri di parole Paolo Delper criticare l’attuale situazione del Napoli dopo il deludente pareggio interno contro il Frosinone. Il noto giornalista è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli scagliandosi duramente contro la squadra azzurra. “Ormai il Napoli si ripete con queste prestazioni squallide, orrende, oscene, inaccettabili da inizio anno. Da tre mesi ho una convinzione ma devono andare via la maggior parte di loro, non sono più in grado di dare nulla al Napoli. Per me tutti possono andare via da Napoli.” Un vero e proprio j’accuse quello di Del, che non risparmia alcun giocatore della rosa e invoca una totale rivoluzione ...