Decollati i caccia di Usa | Gran Bretagna e Germania L’Iran convoca gli ambasciatori

(Di domenica 14 aprile 2024) Teheran, 14 aprile 2024 – Il Ministero degli Esteri iraniano hato glidi Regno Unito, Francia eper chiedere chiarimenti di quella che ha definito la loro “posizione irresponsabile” riguardo agli attacchi di rappresaglia di Teheran contro Israele. Lo rende noto un’agenzia semi ufficiale iraniana. Israele, con l’aiuto di alleati chiave, tra i quali il Regno Unito, ha affermato di aver intercettato il 99% dei droni e missili lanciati dal. Stanotte, infatti, idei paesi coinvolti sonocon l’obiettivo d’intercettare l’attacco iraniano. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

