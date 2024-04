Deadpool & Wolverine | un attore veterano del MCU apparirà nel film?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 14 aprile 2024) Man mano che ci avviciniamo all'uscita dile voci di corridoio sul threequel continuano ad aumentare. I Marvel Studios hanno portato al CinemaCon 9 minuti diati die, tra le maggiori rivelazioni, c'è stata un'inquadratura del Thor di Chris Hemsworth che piange il mercenario chiacchierone caduto. Al momento in cui scriviamo, non è chiaro se si tratti di unato d'archivio montato per le scene nella TVA o di un vero e proprio cameo del Dio del Tuono del MCU. In ogni caso, ci aspettiamo che questopresenti alcuni volti familiari e, se si crede a una nuova indiscrezione condivisa dallo scooper CanWeGetToast,anche undel MCU: ...