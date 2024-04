(Di domenica 14 aprile 2024) Charles De, attaccante dell`, ma in prestito con diritto di riscatto da 22 milioni di euro dal, in un`intervista concessa...

Charles De Ketelaere , trequartista in forza all' Atalanta in prestito dal Milan, ha parlato del suo futuro. Le sue dichiarazioni (pianetamilan)

De Ketelaere: 'Fosse per me rimarrei all'Atalanta. Non voglio tornare al Milan e finire in panchina' - Charles De Ketelaere, attaccante dell`Atalanta, ma in prestito con diritto di riscatto da 22 milioni di euro dal Milan, in un`intervista concessa post vittoria.calciomercato

Lecce-Empoli, il risultato in diretta LIVE - Il Lecce ha mancato l’appuntamento con il gol in tutte le ultime tre partite casalinghe di Serie A; l’unica altra squadra con una striscia aperta di gare interne senza reti così lunga nella ...sport.sky

Europa League:Atalanta da sogno, fa la storia a Liverpool. Roma sbanca S. Siro. Pareggio tra Viktoria Plzen e Fiorentina - L'Atalanta batte Liverpool 3-0 nell'andata dei quarti di finale mentre il derby italiano Milan-Roma, finisce 0-1. In Conference league si chiude in pareggio 0-0 il match tra Viktoria Plzen e Fiorentin ...rtl