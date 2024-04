De Filippi ad Amici “ruba” il look alla Clerici | le vip in giacca di paillettes

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 14 aprile 2024) Maria Deè la regina del sabato sera targato Mediaset con i suoi programmi televisivi sempre seguitissimi. La conduttrice televisiva, infatti, intrattiene i telespettatori nella prima serata più importante della televisione, prima con Tu si que vales, poi con C’è posta per te e, infine, con il serale di. La conduttrice televisiva sceglie per le sue prime serate televisive deisempre eleganti ma mai banali, trasmettendo, anche con gli abiti, la sua straordinaria personalità. Anche per la quarta puntata serale di2023, Maria Deha indossato un outfit che sapeva colpire nel segno. La conduttrice televisiva, però, ha fatto una scelta disimile a quella intrapresa da Antonellanella prima serata del venerdì, targato Rai Uno. Le ...