Dazn | Con questo risultato il sogno Champions del Napoli si è infranto

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 14 aprile 2024) Negli studi disi commenta ildelcontro il Frosinone. La squadra di Calzona non è riuscita ad andare oltre al pareggio, un punto che non serve a nulla in chiave. Dario Marcolin ha commentato-Frosinone 2-2 «Ilha gettato via un’altra occasione per risalire in classifica, gli azzurri hanno anche giocato bene e creato diverse occasioni ma certe partite poi vanno vinte. Conilsi è. Le partite delsono più o meno uguali, in attacco si gioca bene ma poi in difesa si prende gol. Nelle ultime tre partite ne hanno presi ben sette» Dal campo invece l’inviato riporta la situazione con i tifosi «Al ...