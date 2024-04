Dalla Spagna | “Il Bayern Monaco ha avviato i contatti con Zinedine Zidane”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 aprile 2024) Ilvuolesulla panchina del club bavarese nella prossima stagione. Come riporta il quotidiano spagnolo Marca, nei giorni scorsi i dirigenti hanno allacciato icon l’entourage dell’allenatore francese per sondare la sua disponibilità a tornare in panchina tre anni dopo la fine della sua esperienza con il Real Madrid. Nelle scorse settimane sono emersi altri nomi, come quelli di Nagelsmann, Flick e Mourinho, ma al momentosembra essere il profilo in cima alla classifica di gradimento del, che a giugno si separerà da Thomas Tuchel. Poche settimane faaveva commentato la possibilità di allenare in Italia: “Perché no? Può succedere di tutto, al momento sto facendo altro ma sicuro che tornerò in ...